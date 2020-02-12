“شركة غاز البصرة” و”الجامعة التقنية الجنوبية” تخرّجان دفعة جديدة ضمن برنامج “خطوة 2”

2020/02/12 | 01:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: احتفلت شركة غاز البصرة، بالتعاون مع الجامعة التقنية الجنوبية، بتخريج دفعة جديدة ضمن برنامج خطوة 2 النسخة الثانية للتدريب المهني .وقال مدير عام شركة غاز البصرة فرتس كلاب، في تصريح صحفي “أنا فخور جداً وسعيد لرؤية هؤلاء الشباب … Readmore

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