المثنى تعلن الحداد على أرواح ضحايا حريق مستشفى السماوة العام

2020/02/12 | 01:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة المثنى ، اليوم الثلاثاء، الحداد العام على أرواح ضحايا حريق مستشفى السماوة العام.وقال محافظ المثنى أحمد منفي جودة، في بيان مقتضب، حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “تم اعلان الحداد العام في المحافظة على أرواح ضحايا حريق مستشفى السماوة العام”.واشار الى ان “الحداد يستمر لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم غد الأربعاء”.[…]

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