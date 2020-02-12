استهداف منزل سكني بعبوة صوتية في منطقة الرشيدية غرب البصرة

2020/02/12 | 01:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بان عبوة صوتية ستهدفت منزل سكني في منطقة الرشيدية غرب البصرة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "عبوة صوتية استهدفت منزل احد المواطنين في منطقة الرشيدية وسط قضاء الزبير 20 كم غرب البصرة والاضرار مادية فقط".

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