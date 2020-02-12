2020/02/12 | 01:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، اليوم الثلاثاء، أن “الاعتداءات التركية لن تفلح في حماية الإرهاب التكفيري المسلح ولن تثني الجيش عن متابعة أعماله القتالية في محافظة إدلب وغرب حلب وجنوبها لتطهيرها من رجس الإرهاب المسلح بمختلف مسمياته، وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق على امتداد الجغرافيا السورية”.وأوضحت في بيان صادر عنها اليوم، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري لـ”أردوغان”: لن تفلح في حماية الإرهاب التكفيري) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري لـ”أردوغان”: لن تفلح في حماية الإرهاب التكفيري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).