2020/02/12 | 01:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصدر يحل القبعات الزرق والرئيس المكلف يسعى لتأييد الكرد بغداد -عبدالحسين غزال الناصرية- الزمان قُتل متظاهر عراقي الاثنين عندما فتح حرّاس جامعة في مدينة الناصرية جنوب بغداد النار على محتجّين حاولوا منع الدخول إلى كليّات في المجمع التعليمي، حسبما أفادت مصادر طبية وكالة فرانس برس. وأوضحت المصادر أن مجموعات من المتظاهرين نجحت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات عراقية كويتية حول استقرار المنطقة وخفض التصعيد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات عراقية كويتية حول استقرار المنطقة وخفض التصعيد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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