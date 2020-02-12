الصحة العالمية تعلن الاسم الرسمي لكورونا

2020/02/12 | 01:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن فيروس "كورونا" الجديد، الذي تسبب بتفشي المرض القاتل في الصين وبلدان حول العالم، حصل على اسم رسمي هو"COVID-19".

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