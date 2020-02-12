الناتو يكشف عمل بعثة الحلف في العراق

2020/02/12 | 01:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن عمل بعثة الحلف في العراق لا يزال معلقا منذ مطلع شهر يناير الماضي.وأشار، خلال مؤتمر صحفي عشية اجتماع لوزراء دفاع الناتو، إلى تواصل المشاورات مع الحكومة العراقية، لاستئناف برنامج التدريب العسكري.وأضاف ستولتنبرغ، أن التحالف الدولي والناتو علقا برنامج التدريب العسكري في العراق “لأسباب […]

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