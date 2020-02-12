الفياض: سليماني تمنى أن تراق دماؤه على أرض المقدسات

2020/02/12 | 02:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، يوم الثلاثاء، إن "قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، تمنى أن تراق دماؤه على أرض المقدسات"....

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