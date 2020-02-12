ارتفاع وفيات كورونا بالصين إلى 1110 حالات

2020/02/12 | 02:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 1110 حالة على الأقل.

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