سعيدي المولودي - مشروع تهيئة موقع -أﯕلمام أزﯕزا- بالأطلس المتوسط. ملاحظات عابرة

2020/02/12 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيدي_المولودي مشروع تهيئة موقع "أﯕ-;-ـلمام أزﯕ-;-زا" بالأطلس المتوسط.ملاحظات عابرةخلال الأسابيع القليلة الماضية تم على صعيد إقليم خنيفرا بجهة بني ملال- خنيفرا إعطاء إشارة انطلاق اشغال مشروع تهيئة موقع " أكلمام أزكزا" وهو مشروع يحمل بوادر فعلية لالتفاتة ملموسة من مركز الجهة أو الجهة المركز إلى الهامش النكد الذي عانى لعقود طويلة من مظاهر شرعنة الحرمان والنسيان والتدمير البطيء ،والمبادرة بصرف ال......

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