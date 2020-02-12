سامسونغ تعلن عن هواتفها الجديدة

2020/02/12 | 04:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت سامسونغ عن أجهزة جديدة ومبتكرة في سان فرانسيسكو، ضمن حدث "أنباكيد" (Unpacked).

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