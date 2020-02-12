محافظ البصرة يلتقي المواطنين ويوجه بمتابعة تنفيذ طلباتهم

2020/02/12 | 05:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / صفاء الفريجيالتقى محافظ البصرة المهندس أسعد عبدالامير العيداني في باحة ديوان المحافظة عددا من المواطنين، واستمع الى شكاواهم وطلباتهم، ووجه بمتابعتها وحلها وايجاد السبل اللازمة لوضع حد لمشاكلهم، والعمل على إنهاء معاناتهم باقرب وقت ممكن.ودعا العيداني الجهات ذات العلاقة إلى العمل بروح الفريق الواحد، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الشرائح البصرية.وحضر اللقاء، بحسب بيان ورد لـ»المستقبل العراقي»، مدير مكتب المحافظ عمادعبدالخالق العيداني، الذي قدم إيجازاً عن مجمل القضايا والملفات المرتبطة بدوائر الدولة، وإيجاد السبل الكفيلة بحلها وتسهيل الاجراءات في تلك الدوائر والتقليل من الروتين الحكومي.من جهتهم أعرب المواطنين خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الحكومة التنفيذية، لاهتمامه بمشاكلهم وايجاد الحلول المناسبة لها، والتخفيف من معاناتهم وتلبية طلباتهم المختلفة.

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