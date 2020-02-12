النقل: زيادة اعداد الباصات من والى مجمع بسماية وتخصيص اخرى للعمل داخله

2020/02/12 | 05:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقياستنادا لتوجيهات وزير النقل عبد الله لعيبي باهض وضمن مساعي النقل لخدمة المواطنين في مجمع بسماية السكني اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل اليوم عن زيادة اعداد الباصات العاملة لنقل وخدمةالمواطنين من والى مجمع بسماية السكني وايضا داخل المجمع خدمة لساكني المجمع».واكدت ادارة الشركة في بيان ورد لـ»المستقبل العراقي»، انه «استنادا لتوجيهات مركز الوزارة واستجابة لاهالي المدينة تم توسعة عمل باصات الشركة وزيادة الاعداد الى خمس باصات لخدمة اهالي بسماية والتنقل داخل المجمع السكني و الى المناطق الحيوية في العاصمة بغداد».واضافت ان «خطوط النقل ستسير الى مختلف المناطق المركزية للعاصمة بغداد والتي تشهد كثافة سكانية عالية وتواجد للموسسات ومراكز تجارية اضافة الى عمل عدد من الباصات داخل المجمع لتسهل عملية نقل المواطنين داخل وبين مناطق المجمع خدمة لجميع ساكني المجتمع «.هذا وتسعى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ومن خلال باصاتها الحديثة ذات المواصفات العالية الى توفير افضل وسائط النقل للمواطنين وربط مجمع بسماية السكني بالعاصمة بغداد وفق توقيتات محددة تخدم الموظفين وطلبة المدارس وكل شرائح المجتمع.

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