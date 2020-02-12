صور .. عمليات بغداد تفتح جسر السنك وسط العاصمة بعد طرد المحتجين

2020/02/12 | 07:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ باشر الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد صباح اليوم الاربعاء برفع الحواجز الكونكريتية من جسر السنك وسط العاصمة وفتحه الجسر أمام حركة العجلات.

واندلعت اشتباكات مع المحتجين في ساعات الصباح الاولى عندما بدأت القوات الامنية بالمباشرة لغعادة فتح الجسر.

وقال شهود عيان إن المنطقة شهدت انتشاراً أمنياً كثيفاً وعودة حركة السيارات استعداداً لفتح الجسر.

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