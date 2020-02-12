الكشف في واشنطن عن تجسس الاستخبارات الأميركية والألمانية على أكثر من مائة بلد حليف وعدو

2020/02/12 | 07:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – الزمان – هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها الكشف عن عمليات تجسس تطال دولا وزعماء على نحو اغير متوقع ومن الحتمي انها ليست المرة الاخيرة في ظل التقدم التكنولوجي ، حيث استخدمت الاستخبارات الأميركية والألمانية على مدى سنوات تجهيزات تابعة لشركة سويسرية متخصصة في تشفير الاتصالات، كانتا تملكانها سرا، للتجسس […]

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