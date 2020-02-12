البيان الرسمي لزوجة وبنات الشهيد المجاهد الحاج أبو مهدي المهندس

2020/02/12 | 08:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- » الحمدلله عدد الرمل والحصی وزنة العرش إلی الثرى « قـبل أربـعين يـوم اسـتشهد فـي عـملية وقـحة وجـبانـة الـقائـديـن الـعظيمين فـي جــبهة المــقاومــة ضــد مشــروع تــشويــه هــويــة الإنــسان فــي غــرب […]

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