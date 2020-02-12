2020/02/12 | 08:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معلومات جديدة عن إنفجار الناصرية كشف مصدر أمني، عن معلومات جديدة عن انفجار مدينة الناصرية مساء اليوم الثلاثاء.وذكر المصد ان “انفجار دار الاطباء في الناصرية ناجم عن عبوة ناسفة”.[…]

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