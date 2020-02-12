ارتفاع أرباح أدنوك للتوزيع الإماراتية بنحو 4% في 2019

2020/02/12 | 08:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة أدنوك للتوزيع الإماراتية بنهاية عام 2019 بنحو 4% على أساس سنوي وصولاً إلى 2.2 مليار درهم.

كما ارتفعت أرباح الشركة في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 11% على أساس سنوي وصولاً إلى 496 مليون درهم.

هذا واوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 1.194 مليار درهم وبواقع 9.55 فلساً للسهم الواحد وذلك عن النصف الثاني من 2019.

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