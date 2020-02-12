سقوط ثلاث قذائف هاون قرب مقبرة بكركوك

2020/02/12 | 08:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني عراقي، يوم أمس الثلاثاء، بأن ثلاث قذائف هاون سقطت قرب مقبرة في داقوق....

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