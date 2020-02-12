المباشرة برفع الحواجز الكونكريتية من جسر السنك وفتحه أمام حركة العجلات

2020/02/12 | 08:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، الاربعاء، عن اعادة فتح جسر السنك ببغداد.وقال البياتي ، انه “في الساعة السادسة من صباح اليوم، باشر الجهد الهندسي من […]

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