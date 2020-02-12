2020/02/12 | 08:32 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن: بكين غير مهتمة بمعاهدة الحد من الأسلحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 08:32.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: بكين غير مهتمة بمعاهدة الحد من الأسلحة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: بكين غير مهتمة بمعاهدة الحد من الأسلحة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: بكين غير مهتمة بمعاهدة الحد من الأسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).