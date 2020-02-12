39 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية اليابانية

2020/02/12 | 08:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، اليوم الأربعاء، إصابة 39 شخصا آخرين بفيروس كورونا الجديد على متن السفينة السياحية، ما يرفع عدد المصابين على متنها الى 174.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي إنه "من أصل نتائج 53 فحصا، تبين أن نتيجة 39 شخصا ايجابية" لناحية الاصابة بالفيروس، مضيفا أن مسؤولا عن الحجر الصحي من بين المصابين.

وأشار الى انه "في هذه المرحلة، تأكدنا أن أربعة أشخاص من بين الذين تم اخضاعهم للعلاج هم في حالة خطيرة، اما على جهاز تنفس اصطناعي أو في وحدة العناية المركزة".

وتم الحجر صحيا على سفينة "دايموند برينسس" منذ وصولها الى اليابان الاسبوع الماضي، بعد اكتشاف إصابة شخص في هونغ كونغ بالفيروس سبق وأن كان على متنها الشهر الماضي.

وأخضعت السلطات اليابانية نحو 300 راكبا للفحص من أصل 3711، وجرى إجلاء المصابين الى منشآت طبية محلية.

وفي الايام الأخيرة، توسع الفحص ليشمل أشخاصا ظهرت عليهم أعراض جديدة أو الذين كانوا على احتكاك بالمصابين.

أما الركاب الذين لا يزالون على متن السفينة فقد طلب منهم البقاء داخل مقصوراتهم ولا يسمح لهم بالخروج الى الأماكن المفتوحة الا لوقت وجيز.

كما طلب منهم ارتداء الأقنعة وعدم الاقتراب كثيرا من بعضهم البعض في الخارج، وحصلوا على أجهزة لقياس الحرارة لمراقبة درجات حرارتهم على مدار الساعة.

ومن المتوقع أن يبقى ركاب السفينة في الحجر حتى 19 شباط، أي بعد مرور 14 يوما على بدء فترة العزل.

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