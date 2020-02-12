محمد أبو قمر - إلهي ما يوعي يرجع

2020/02/12 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر منذ عدة أيام جاء إلي مسجد الحي وفد من الأشخاص الغرباء ، يبيتون في المسجد ، ثم يخرجون في الصباح لدعوة المارين إلي الدخول في الاسلام ، من ملابسهم الرثة والقلنسوة الأفغانية علي رؤوسهم وهيئتهم شديدة البؤس والغرابة يخيل إليك أنهم ينتمون إلي تاريخ بعيد .هؤلاء الغرباء أعضاء في جماعة التبليغ والدعوة التي تنشط في مدن مصر وأقاليمها وقراها تحت سمع وبصر أجهزة الدولة ، ومما يثير الدهشة في أمر هذه الجماعة أ......

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