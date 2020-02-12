بعد فتح اربع مناطق.. السلطات تحذر المتظاهرين من الاندفاع خارج التحرير ببغداد

2020/02/12 | 08:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الاربعاء عن فتح اربع مناطق قد يسيرط عليها المحتجون وسط العاصمة بعد الاتفاق معهم، محذرة في الوقت ذاته من الاندفاع خارج ساحة التحرير التي قالت انها امنتها بالكامل.

وذكرت القيادة في بيان اليوم "بما ان المتظاهرين السلميين حددوا منطقة التظاهر في ساحة التحرير تم تخصص قوة حماية لهم ولمنطقة التظاهر وباشرت بفتح المناطق الاخرى ( الخلاني ، شارع الرشيد ، ساحة الوثبة ، جسر السنك ).

واضاف البيان انه "تجري الاعمال الان لرفع القطوعات وتنظيف المناطق".

واردف البيان انه "تؤكد القيادة على التعاون المستمر مع المتظاهرين السلميين داخل ساحة التحرير"، محذرا "من الاندفاع الى خارج ساحة التحرير او استخدام الوسائل التي تدخل في مجال العنف ضد القوات الامنية لانها ستتخذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق معايير حقوق الانسان والقوانين النافذة".

باشر الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد صباح اليوم الاربعاء برفع الحواجز الكونكريتية من جسر السنك وسط العاصمة وفتحه الجسر أمام حركة العجلات.

واندلعت اشتباكات مع المحتجين في ساعات الصباح الاولى عندما بدأت القوات الامنية بالمباشرة لإعادة فتح الجسر.

وقال شهود عيان إن المنطقة شهدت انتشاراً أمنياً كثيفاً وعودة حركة السيارات استعداداً لفتح الجسر.

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