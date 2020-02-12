مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا

2020/02/12 | 08:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجلس الامن الدولي الى التصويت على مشروع قرار يدعم وقف اطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ اندلاع المعارك بداية نيسان/ابريل، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.وقال دبلوماسي إن بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي تجري مشاورات في شأنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.ولا يزال موقف روسيا غير […]

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