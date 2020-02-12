البيان الرسمي لأسرة القائد الشهيد أبو مهدي المهندس

2020/02/12 | 08:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت زوجة وبنات القائد الشهيد المجاهد الحاج أبو مهدي المهندس بيانا بمناسبة مرور 40 يوما على استشهاده....

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