محافظات عراقية تعلن تعطيل الدوام لمدارس الابتدائية

2020/02/12 | 08:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عدد من المحافظات، اليوم الاربعاء عن تعطيل الدوام في المدارس الابتدائية فقط.

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