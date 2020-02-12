بالفيديو.. كركوك تثني على بطولة الشهيدين سليماني والمهندس

2020/02/12 | 08:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك (العالم) 2020.02.12 – أقام أهالي مدينة كركوك في شمال العراق فعاليةً تأبيينيةً للقادة الشهداء، وأثنى الجميع على الدور البطولي للشهيد قاسم سليمان...

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