2020/02/12 | 09:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تعلن المباشرة بفتح مناطق الخلاني وشارع الرشيد وساحة الوثبة وجسر السنك زتخصص قوة لحماية المتظاهرين في المنطقة المحددة وتحذر من الاندفاع الى خارجها🔻 بيان صادر عن قيادة عمليات […]

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