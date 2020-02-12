2020/02/12 | 09:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت إيرلندا الشمالية الثلاثاء، بإتمام أول زواج للمثليين تشهده البلاد، حيث وصف حقوقيون الزواج باللحظة التاريخية .وأصبح زواج روبن بيبولز / 26عاما/ بشريكتها شارني إدوارد/ 27 عاما/ حقيقة واقعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيرلندا الشمالية تحتفل بأول زواج للمثليين في تاريخها) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيرلندا الشمالية تحتفل بأول زواج للمثليين في تاريخها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).