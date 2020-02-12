2020/02/12 | 09:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، اعادة فتح مناطق وجسور وسط العاصمة، فيما حذرت من اندفاع المتظاهرين خارج التحرير.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انها "تستمر بواجباتها لتأمين وحماية مصالح المواطنين الخاصة والعامة وحركة السير في العاصمة بغداد".

واضافت: "بما ان المتظاهرين السلميين حددوا منطقة التظاهر في ساحة التحرير، تم تخصص قوة حماية لهم ولمنطقة التظاهر وباشرت بفتح المناطق الاخرى (الخلاني ، شارع الرشيد ، ساحة الوثبة ، جسر السنك) وتجري الاعمال الان لرفع القطوعات وتنظيف المناطق".

ودعت القيادة المتظاهرين الى "استمرار التظاهر داخل ساحة التحرير"، محذرة، "من الاندفاع الى خارجها او استخدام الوسائل التي تدخل في مجال العنف ضد القوات الامنية لانها ستتخذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق معايير حقوق الانسان والقوانين النافذة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تفتح عدة مناطق وجسور وتحذر من اندفاع المتظاهرين خارج التحرير) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تفتح عدة مناطق وجسور وتحذر من اندفاع المتظاهرين خارج التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).