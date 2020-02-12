2020/02/12 | 09:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر: النواب المعارضون لتكليف علاوي أصبحوا الأكثر عددا داخل مجلس النواب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 09:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: النواب المعارضون لتكليف علاوي أصبحوا الأكثر عددا داخل مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: النواب المعارضون لتكليف علاوي أصبحوا الأكثر عددا داخل مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).