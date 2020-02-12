عمليات بغداد تخصص قوة لحماية التحرير وتحذر من التظاهر خارجها

2020/02/12 | 09:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت قيادة عمليات بغداد، عن تخصص قوة حماية المتظاهرين، ولمنطقة التظاهر، مشيرة الى انها باشرت، بفتح مناطق الخلاني ، شارع الرشيد ، ساحة الوثبة وجسر السنك.وقال بيان للقيادة، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاربعاء، ان “المتظاهرين السلميين حددوا منطقة التظاهر في ساحة التحرير، حيث وتجري الاعمال الان لرفع القطوعات وتنظيف المناطق”.وشدد […]

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