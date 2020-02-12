الاسدي: المهندس حرص على موازنة ادارة الدولة بين المكونات الثلاثة

2020/02/12 | 09:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس كتلة السند الوطني النيابية احمد الاسدي، ان الشهيد أبو مهدي المهندس حرص على موازنة ادارة الدولة بين المكونات الثلاثة، لافتا الى ان المهندس لم يجامل الكرد وكان في طليعة من اعادوا فرض القانون في كركوك.وقال الاسدي في تصريح متلفز بمناسبة اربعينية استشهاد القائد ابو مهدي المهندس،ان “القيادات السنية هي من ستثبت عراقية […]

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