ذكريات عراقية لاتخلو من السوداوية مع الثلج الأبيض!!

2020/02/12 | 09:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج لي مع الثلوج الكثيفة مواقف وذكريات كثيرة تتذبذب بين الطرافة والسوداوية ، بين الحزن والفرح ، ذاك أني عشت أعلى قمم الجبال العراقية لسنين والعيش في أعلى القمم […]

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