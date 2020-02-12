انطلاق عمليات (ابطال العراق) في الانبار

2020/02/12 | 09:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن، عبد الأمير رشيد يارالله، عن انطلاق عمليات (أبطال العراق )، بمرحلتها الاولى فجر اليوم .وقال في بيان، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاربعاء، ان “العمليات ستكون باشتراك قيادة القوات البرية وقيادة عمليات بغداد وقيادة حرس الحدود والقطعات الملحقة بها”.واضاف، ان “هذه العملية تأتي لتفتيش […]

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