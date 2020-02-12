2020/02/12 | 09:15 - المصدر: بغداد اليوم

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انطلاق عملية أمنية لتطهير مناطق واسعة من عناصر داعش..



والدفاع تنوه لـ ’’طيران منخفض’’

يتبع.



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كشف النائب سعد عبد السادة، الثلاثاء 11-2-2020، سبب إغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية المستوردة رغم قرار حظرها من أجل دعم المنتوج الوطني.

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وقال الدبي، لـ(بغداد

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