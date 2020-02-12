استثمار بغداد تكشف عن 200 مشروع سكني وصحي وصناعي

2020/02/12 | 09:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت هيئة الاستثمار في بغداد، الأربعاء، عن 200 مشروع سكني وصحي وصناعي.

وقال رئـيـس الهـيـئـة، شاكر الزاملي إن "هناك 200 مشروع، يشمل بناء المجمعات السكنية فـي أطــراف مـديـنـة بـغـداد والـقـطـاع الصناعي والـبـيـئـي المـتـعـلـق بـمـعـالـجـة المـخـلـفـات الـطـبـيـة، اضـافـة الــى مـا يـخـص الـقـطـاع الـصـحـي الـذي يـشـمـل فـتـح مــراكــز ومـسـتـوصـفـات صحية واسـتـثـمـار مستشفى كـبـيـر، وهــذه المـشـاريـع سيتم انجازها وفق الجدول الزمني المخصص لها".

ونـوه الزاملي، بـان "مـن المشكلات التي يعاني مـنـهـا الاسـتـثـمـار فــي الــعــراق، عــدم الالــتــزام بالقانون الخاص بالاستثمار رقم 30 والمتعلق بـتـخـطـيـط الاراضـــــي وتــســهــيــل الاجـــــراءات لاستثمارها للمشاريع المخصصة للقطاعات".

وتابع: "فـهـنـاك إجــــراءات مـعـقـدة تـــؤدي الــى عــزوف الاسـتـثـمـار فـي الــعــراق، نـتـيـجـة عــدم تسهيل تخصيص الاراضي من قبل القطاعات المعنية، وامتناع بعضهم عن اعطاء الأراضـي، وعرقلة الاجــراءات حتى بعد اعـطـاء المـوافـقـات، وهناك عراقيل لا تقل عن العراقيل المذكورة ما يؤدي الى تأخر هذه المشاريع".

وأشار إلى، أن "كل ما نحـتاجـه؛ هـو تطبيق القانون وبشكل دقيق، والالتزام من قبل الدوائر المعنية والـقـطـاعـات ذات الـعـلاقـة لـلـوصـول الى نتيجة يمكن استقطاب الشركات العالمية من خلاله".

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