قرب انجاز محطتي الرميلة الاستثمارية وذي قار ليسهمان باضافة 2250 ميغاواط للمنظومة

2020/02/12 | 09:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الـكـهـربـاء، الأربعاء، قـرب انـجـاز محطة الرميلة الاسـتـثـمـاريـة، بينما حققت نسب انجاز متقدمة في مشروع محطة ذي قار الـكـهـربـائـيـة، ليسهم المـشـروعـان بـاضـافـة نحو 2250 ميغاواط الى المنظومة.

وقــال الـنـاطـق بـاسـم وزارة الـكـهـربـاء احمد الــعــبــادي، إن "الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، وملاكات محطة كـهـربـاء الرميلة الـغـازيـة، تـواصـلان أعــمــالــهــمــا فـــي نــصــب مــحــطــة الــرمــيــلــة الاستثمارية المركبة المتكونة مـن وحدتين بواقع 750 ميغاواط لكل وحدة".

وأضاف أن "نسبة الانجاز في هذا المشروع تـجـاوزت حاليا 50 بالمئة اذ بــدأت مراحل أعمال الهندسة المدنية التي تتضمن نصب القواعد الكونكريتية والهياكل الحديدية".

وأشـار العبادي، أإلى أن "مـدة انجاز المشروع تقدر بــ36 شهرا بحسب العقد المـبـرم بين الوزارة والشركة المنفذة".

وأضـاف أن "الملاكات الفنية والهندسية في مــشــروع مـحـطـة كـهـربـاء ذي قــار المـركـبـة وبـالـتـنـسـيـق مــع شــركــة جــنــرال الـكـتـريـك الاميركية، مستمرة بانجاز الاعمال الفنية والـهـنـدسـيـة والــوصــول بـهـا الــى مـراحـل مـتـقـدمـة" مــؤكــدا ان "انــجــاز هـــذه المـحـطـة سيسهم برفد المنظومة بـ 750 ميغاواط".

وأوضح أن "المــحــطــة تــعــد مــن المــشــاريــع الستراتيجية في المحافظة لكونها ستضيف (500 ) ميغاواط في المرحلة الاولى، و(250 ) فــي المـرحـلـة الـثـانـيـة، وهــذه الـطـاقـة تمكن الـــوزارة مـن زيــادة سـاعـات الـتـجـهـيـز، الـى جانب اسهامها بتوفير فرص عمل جديدة لابناء محافظة ذي قار".

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