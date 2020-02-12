2020/02/12 | 09:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمس الدين : صفقة مريبة لابقاء وزراء الديمقراطي الكردستاني في الحكومة المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 09:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمس الدين : صفقة مريبة لابقاء وزراء الديمقراطي الكردستاني في الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمس الدين : صفقة مريبة لابقاء وزراء الديمقراطي الكردستاني في الحكومة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).