2020/02/12 | 09:28 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد اعداد وفيات فيروس كورونا في الصين - الصورة لبي بي سي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفيات "كورونا" تتصاعد ومنظمة الصحة العالمية تطالب باعتباره "العدو رقم واحد") نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفيات "كورونا" تتصاعد ومنظمة الصحة العالمية تطالب باعتباره "العدو رقم واحد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).