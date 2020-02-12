الطقس.. ثلوج كثيفة مرتقبة خلال وقت متأخر من اليوم بهذه المناطق

2020/02/12 | 09:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق توقع متنبئ جوي استقراراً في طقس المناطق الوسطى والجنوبية، الأربعاء، وثلوجاً ليلية في الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية.وقال نائل العلي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الاربعاء، إن “الطقس سيشهد استقراراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال اليوم الأربعاء والايام المقبلة”.وأضاف أن “ثلوجاً كثيفة مرتقبة خلال وقت متأخر من […]

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