2020/02/12 | 09:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفت وزارة العدل ما تم تداوله بشأن حصول موافقات رسمية وصدور قرارات بتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية وتمليكها لشاغليها.وقال بيان للوزارة، تلقته، العهد نيوز، ان “قرار مجلس الوزراء، لم يتضمن تحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية وتمليكها لشاغليها وأضاف، ان “القرار تضمن تمليك الاراضي الى المتجاوزين ممن شيدوا دوراً للسكن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تنفي صدور قرار بتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تنفي صدور قرار بتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).