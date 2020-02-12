الهاشمي: علاوي وافق على تدوير وزراء من حكومة عبد المهدي بكابينته

2020/02/12 | 09:34 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد المحلل السياسي واثق الهاشمي، الاربعاء، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي رضخ لمطالب الكتل ووا...

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