سائرون: رفض بعض الكتل التصويت على اخراج القوات الأجنبية فرض عليهم وليس بإرادتهم

2020/02/12 | 09:34 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

عزا تحالف سائرون، الاربعاء، تخوف بعض الكتل السياسية من قرار اخراج القوات الأجنبية من العراق ورفضها الت...

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