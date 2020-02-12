‪‎‬البيان الرسمي لزوجة وبنات القائد الشهيد أبو مهدي المهندس

2020/02/12 | 09:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت زوجة وبنات القائد الشهيد المجاهد الحاج أبو مهدي المهندس بيانا بمناسبة مرور 40 يوما على استشهاده.وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيمبیان زوجة وبنات الشهيد المجاهد الحاج أبو مهدي المهندس « الحمدلله عدد الرمل والحصی وزنة العرش إلی الثرى »قبل أربعين يوما استشهد في عملية وقحة وجبانة القائدين العظيمين في جبهة المقاومة

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