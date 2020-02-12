2020/02/12 | 09:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن انطلاق عملية ابطال العراق لتحرير الانبار وصولا للحدود من “داعش”.وادناه نص بيان قيادة العمليات المشتركة بشأن العملية: بسم الله الرحمن الرحيم ( نصر من […]

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