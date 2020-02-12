عاجل .. القوات الأمنية تباشر بفتح طريق ابو نواس – شارع الرشيد

2020/02/12 | 09:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الأمنية تباشر بفتح طريق ابو نواس – شارع الرشيد.

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