2020/02/12 | 09:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات اللواء التاسع في الحشد الشعبي، امس الثلاثاء، من تدمير مضافات لفلول تنظيم “داعش” الارهابي في محافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوة من اللواء التاسع في الحشد الشعبي شرع بعمليات تطهيرية مشتركة مع قيادة قوات صلاح الدين والفوج التكتيكي و طيران الجيش والشرطة الاتحادية وحشد الدور في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء التاسع بالحشد الشعبي يدمر مضافات لـ”داعش” في صلاح الدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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