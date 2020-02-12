العتبة العلوية المقدسة تشارك في احياء أربعينية القادة الشهداء

2020/02/12 | 09:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت العتبة العلوية المقدسة ممثلة بقسم العلاقات العامة بالاحتفال التأبيني الذي اقيم في محافظة النجف الاشرف استذكاراً لأربعينية القادة الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه.ونقل موقع العتبة العلوية المقدسة عن معاون رئيس القسم أديب العلي قوله وتابعته وكالة صدى، إنه “بتوجيه من الأمانة العامة للعتبة المقدسة شارك القسم استذكاراً للشهداء القادة ، وقد حضره

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